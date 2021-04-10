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Ekonomi Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Ekonomi

Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek olan ikramiyelerin ödeme tarihi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:38:00 -
Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde13 milyondan fazla emeklinin hesabına yatan 1.000 TL'lik ikramiyenin yatırılacağı tarihler belli oldu.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alan da ikramiyeden faydalanabilecek.

Kurban bayramında hem zam hem ikramiye 

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece Temmuz ayında hem zam hem de ikramiye verilecek.

Emekliler, her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Tüm ikramiyeler tatil başlamadan ödenecek

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 13.1 milyon emekli bulunuyor.

İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

2018'den beri ödeniyor

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.

Yeni emekli olanlar da alacak

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

İş göremezlik geliri alana da ödenecek

Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak.

Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

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