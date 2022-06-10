Kurban bayramı için geri sayım başladı. Emekliler ise kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Kurban bayramı ikramiyeleri hangi gün yatmaya başlayacak?

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatırılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekliler kurban bayramı ikramiyelerine bir artış yapılması talebinde bulunuyor. Konu hakkında ise sıcak bir gelişme yaşanmadı. Ramazan bayramında emeklilere 1100 lira ikramiye verildi. Kurban bayramında da tutarın aynı olması bekleniyor.