Emekli bayam ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin 12 milyon emeklinin dört gözle beklediği açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyesi açıklamasından sonra “Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi kaç para verilecek? Emekli ikramiyesi 1.545 lira mı?” soruları da sorulmaya başlandı.

Emekli bayam ikramiyesine ne kadar zam gelecek?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kazım Ergün,yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti. TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Emekli ikramiyesi 1.545 lira mı?

Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.