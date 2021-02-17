Emekli Hava-Pilot Korgeneral Karakuş detayı verdi! Yeni 2 hedef… Sadece PKK yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın en güçlü olduğu bölgelerden biri olan Gara Dağı'na bir operasyon düzenledi. 53 töreristin etkisiz hale getirildiği bu operasyonda, örgüt üyeleri elinde tuttuğu 13 rehineyi alçakça şehit etti. Peki bu operasyon ne anlama geliyor? Bundan sonra hedef neresi? Defalarca Gara bölgesinde görev yapan Emekli Hava-Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile son operasyonun tüm detaylarını konuştuk.

Gara bölgesi Türkiye Irak sınırının 32 km güneyinde bir bölge. Çekiç Güç döneminde ben İncirlik'te bulunuyordum. Ben Gara bölgesinde görev yaptım. Saddam'ın Gara Dağı'nda bir sarayı vardı. Saddam başlattığı Kuzey harekatı yüzünden 1991 yılında 650 bin kişi Türkiye'ye kaçtı. İçlerinde bazı terörist gruplar vardı. 4 bin terörist ABD'ye götürüldü ve eğitildi. Onlar daha sonra Türkiye'nin dağlarına yerleşip güç kazandılar. 2016 yılında Güvenlik kuvvetlerimizin Diyarbakır Sur ilçesini merkez alarak bölgede yaptığı operasyonlarla PKK Türkiye'de büyük güç kaybetti ve Kuzey Irak'a kaçtı. Gara'da PKK'nın güç kazanması da o döneme dayanır.

PKK Gara'da doğal mağaralara yerleşiyor

Bakın bölgeyi bilen biri olarak söylüyorum. 9 odalı o mağadanın da görüntülerini izledim. O mağaraların bir çoğu doğal mağara. O bölgede birçok doğal mağara var. PKK bu doğal mağaralar içinde çalışarak odalar oluşturarak yaşanabilir hale getiriyor. 5 bin yıl önce yeraltı şehirleri yapılmış. Kapadokya'da kaç katlı yapıları oymuşlar. Günümüzde doğal bir mağara elbette tanzim edilebilir.

PKK'nın aslında Kuzey Irak bölgesinde saklanabileceği, rehineleri saklayabileceği fazla bir yer yor. O yüzden birçoğu köylerde saklanmayı tercih ediyor. Belki de en uygun yer olarak Gara Dağı tercih edildi. Güvenlik Kuvvetlerimiz son yıllarda Türkiye'de ve Kuzey Irak'ta terörle mücadelede çok başarılı. Gara'da 50 hedef vuruldu ve vurulan hedeflerde kaç PKK'lı terörist vardı bilmiyoruz. Sadece operasyonun yapıldığı hedefte 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Gara bölgesi Sincar ile Kandil'in geçiş noktasında

Gara bölgesi tam ortada kalıyor. Haritadan baktığınızda doğu tarafından Kandil var, Batı tarafında Sincar var. Gara'da tutunursa Sincar ve Kandil arasında geliş gidişi koordine edebilirsiniz. Bu yüzden çok önemli. Hakkari- Tunceli hattında Lice çok önemli bir bölgeydi. Türkiye temizleyince bu hat ortadan kaldırılmıştı. Kuzey Irak'ta da tükenme noktasında.

Beklenmedik bir operasyon olduğu ve örgütün bir panik içinde hareket ettiğini anlıyoruz bu alçak infazdan. Örgütün hiçbir stratejisi olmadığını ve dağılmaya başladığını da anlıyoruz. Bu örgütün bir stratejisi yok. Öldürmeye odaklanmış panik halinde bir örgütün ne stratejisi olabilir. 13 evladımızın şehit edilmesi haince ve gaddarca bir eylemdir.

Sincar operasyonu çok önemli

Sincar Operasyonu çok önemli. Orada şöyle bir detay var. O bölgede İran destekli Haşdi Şabi örgütü var. Sincar'da da sadece PKK yok İran destekli örgütler de var. PKK da bu örgütlerle çok fazla karşı karşıya gelmiyor. Sincar'a yapılacak bir harekatta İran ile anlaşma yapmak lazım. Irak Hükümeti ile zaten bir anlaşma yapılmıştı. Sadece PKK'a vurmak amaçlı bir harekat olacaktır.

PKK'nın bugüne kadar tamamen yokedilmesinin önündeki en büyük engel ABD'dir. Türkiye sadece PKK ile savaşmıyor. ABD ve Batı ülkeleri ile de mücadele ediyor. Bir dönem de bana bağlı olan Askeri Müzelerimiz var. Bu müzelerde terörle mücadelesi bölümü açmıştık. Orada İtalya'dan, Rusya'dan, ABD'Den, Almanya'dan, Fransa'dan PKK'ya verilen silahları koyduk. Orada Batı'nın PKK'ya desteğini görebilirsiniz.

Kandil efsanesini bitiriyoruz

Kandil efsanesi bitiyor hatta bitti diyebiliriz. Bir yere hava harekatı yapabiliyorsanız artık orada bir terör örgütünün tutunması mümkün değil. ABD korumasında oldukları için Suriye bölgesine kaçmalarının sebebi de bu. 90'lı yıllarda teknolojiyi iyi kullanamıyorduk. Şimdi teknolojik imkanlarla örgütü yok ediyoruz. Eskisi gibi toplu hareket edemiyorlar. Ama Kandil'in tamamen yok edilmesi çok önemli.

PKK'nın beyin takımı ortadan kaldırılabilir ve kaldırılmalıdır. Zaten devletimiz artık onun üzerinde çalışıyor. Yeter ki elimizde yeterli istihbarat olsun. Bölge gece gündüz izleniyor. İstihbarat konusunda hiçbir sorunumuz yok. Teknolojide çok ileri düzeydeyiz. Tek sorunumuz ABD'nin kontrolündeki Suriye'deki PKK güçlerinde.

Oy kaygısı işin içine girdiği zaman bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. İçimizde büyük devletlerin oyununa katılanlar var. Biz 50 arkadaşımız bir yıl önce "HDP kendisini PKK'da soyutlayamamıştır, kapatılmalıdır" diyerek bir açıklama yapmıştık. O dönemde bizi destekleyen olmadı. HDP'nin şu kadar oyu var demokratik olmaz deniliyor. HDP'nin 5 milyon oyuna göz dikenler "PKK teröristtir" diyemiyor. Ben o kadar oyu olduğuna da inanmıyorum.