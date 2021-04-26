Emekli generale 20 yıl hapis!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak tarihinde emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile mahrem imam olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı vermişti. Nuri Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 şüpheli gözaltına alındı. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Celalettin Çoban’a ev hapsi kararı verildi. Özdemir ise tutuklandı. Cankıymaz da 24 Şubat’ta Edirne’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

‘Partigöç’ün listesinde’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cankıymaz hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, Cankıymaz’ın mahrem imam Mustafa Serdar Sivri’ye bağlı olduğu, operasyonel hat ve ankesörlü hatlarla birbiriyle bağlantı kurdukları belirtildi. Şüpheli Çoban’ın da aynı mahrem imama bağlı olduğu ifade edildi.

İddianamede, 15 Temmuz’da Genelkurmay Karargâhı’nın işgali davası kapsamında haklarında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’ın ofislerinden çıkan listelerde, örgüt mensubu generallerin isimlerinin bulunduğu, Cankıymaz’ın da isminin de bu listede yer aldığı ifade edildi. (Hürriyet)