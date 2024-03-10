Emekli ek zam gelecek mi? SGK uzmanı değişen yeni emekli maaşlarını açıkladı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi?

Emekliye ek zam, seyyanen zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil." açıklaması sonrası emekliler bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere emeklilere biri Temmuz diğeri Ocak ayı olmak üzere yılda iki defa enflasyon artış oranına göre zam yapılıyor. Ancak yapılan zam sonrasında kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler maaşlarını yasa gereği 10 bin lira olarak alıyor. Hem en düşük emekli maaşının yükselmesi hem de emeklilere Temmuz ayı öncesinde zam gelmesi için ek yasal düzenlemeye gerek var. Merak edilen konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika açıklama geldi.

Emekli maaşlarına ek zamla ilgili AK Parti'den son dakika açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise gözler TBMM'nin yeniden açılacağı tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı? Emekliye seyyanen ek zam yapılacak mı? İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

AKBAŞOĞLU: MÜZAKERE EDECEĞİZ!

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 31 Mart sonrasına kadar Meclis'in toplantı gündemi olmadığını hatırlatıp ek zam bekleyen emeklileri de ilgilendiren şu açıklamada bulundu:

"O tarihten (Meclis'in açılacağı) itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "YETERLİ DEĞİL!" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Peş peşe gelen açıklamalar sonrasında beklenti oluşsa da henüz emekli maaşlarına ek zam veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir çalışma başlatılması halinde ek zam bilgisini sizlerle paylaşacağız.

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