Emekli dilekçesini ne zaman verilirse bayram ikramiyesi alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.

Yeni emekli olacaklar bayram ikramiyesi alır mı?

2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri 28 – 29 Mayıs’ta hesaplara yatacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar.

Kimler emekli bayram ikramiyesi alır?

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.