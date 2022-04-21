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Ekonomi Emekli dilekçesini ne zaman verilirse bayram ikramiyesi alınır?
Ekonomi

Emekli dilekçesini ne zaman verilirse bayram ikramiyesi alınır?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. Halen aylık almakta olanlara 28 – 29 Mayıs’ta ödeme yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanında şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar da bayram ikramiyesini alacaklar. Merak edilen ise bayrama kadar emekli olacaklar da ikramiyeden yararlanıp yararlanamacağı. Peki yeni emekli olmuşlar bayram ikramiyesi alacak mı? 1 Mayıs’a kadar emekli olanlar Ramazan Bayram ikramiyesi alır mı? Emekli dilekçesini ne zaman verilirse emeki ikramiyesi alınır?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:51:00 - 2022-04-21 11:53:59
Emekli dilekçesini ne zaman verilirse bayram ikramiyesi alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.

Yeni emekli olacaklar bayram ikramiyesi alır mı?

2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri 28 – 29 Mayıs’ta hesaplara yatacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar.

bayram ikramiyesi

Kimler emekli bayram ikramiyesi alır?

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

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