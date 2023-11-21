Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Ödemeden yararlanamayan 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1,6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için "tebliğ ile ödeme" formülü gündeme geldi.

AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor. Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak.

Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

YASA GEREKİYOR

AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.

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