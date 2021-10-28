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Gündem Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler
Gündem

Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Emekli büyükelçi Aydın Nurhan katıldığı canlı yayında Türkiye ve Batı hakkında yaptığı yorumda 'Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 03:33:00 - 2021-10-28 03:43:30

HaberTürk ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu programa katılan Emekli büyükelçi Aydın Nurhan, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Nurhan'ın açıklamaları şöyle:

Amerikan seçimlerinden önce Biden seçilecek, bittik, mahfolduk deniyordu. Avrupa ile ilişkilerde kötüydü. Ne oldu da bugünlere geldik. Şimdi ne oldu da S-400'ler fazla dile getirilmiyor.

"Türkiye öne çıkmak istiyor"

Benim görüşüm şu; büyüyen Türkiye öne çıkmak istiyor. Daha üst düzeyde saygınlık için çabalıyordu Türkiye onlar da insan hakları ve demokrasiyi bahane ediyor. Avrupa eskisi kadar sert değil, 1-2 sene önceki duruma bakın. Bugün yok hiçbiri, Türkiye bugün bir anda çökertilebilir ancak sonuçlarını kimse hatta onlar da tahmin edemiyor.

Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler. Sonuçlarını kimse tahmin edemediği için diplomasi öne çıkıyor. Onların bir handikapı var. Hata yaptıran şey de Erdoğan nefreti. Biden'ın konuşmalarına bakın anlarsınız konuşmadan ve mimiklerden.

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