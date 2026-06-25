Emekli Büyükelçi Fikret Özer Ümmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde dış görevlerini Orta Doğu ve İslam ülkelerinde ifa eden bu çerçevede Türk dış politikasının ve Orta Doğu diplomasisinin kıdemli isimlerinden olan Emekli Büyükelçi Fikret Özer, Ümmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilerek bu görevi üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 1979-2020 yılları arasında Riyad ve Amman Büyükelçiliklerinde Ataşelik, Beyrut ve Abu Dabi Büyükelçiliklerinde Konsolosluk görevlerinde bulunan Özer, 2013-2017 yılları arasında T.C. Cidde Başkonsolosu (Suudi Arabistan), 2017-2020 yılları arasında ise Katar Devleti nezdinde T.C. Doha Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Deneyimli diplomat Özer’in bu kritik göreve gelmesiyle birlikte Ümmet Vakfı, çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Vakıf; 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde bir emanetin muhafazası ruhuyla kalmış olan Kudüs ve Mescid-i Aksa odaklı insani, kurumsal ve diplomatik faaliyetlerine bu yeni dönemde de kararlılıkla devam edecek.

Emekli Katar Büyükelçisi Özer Ümmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Oldu

Görevi üstlenmesinin ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Özer, bu mukaddes şehre hizmet etmenin ülke ve millet olarak bir namus borcu mesabesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hariciye hayatım boyunca edindiğim tüm diplomatik birikimi ve bölgesel ilişkileri, bundan sonra tamamen ilk kıblemizin izzetini korumak ve oradaki kardeşlerimizin haklı davasını dünyaya anlatmak için seferber edeceğim. Bizim istikametimiz son derece açıktır; o da Kudüs’tür, Mescid-i Aksa’dır. İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz baskınlarına ve şehrin sahiplerini mülksüzleştirme çabalarına karşı tek vücut olarak mücadele edeceğiz."

Büyükelçi Özer Liderliğinde Sahada Seferberlik Dönemi

Uzun yıllar Ortadoğu coğrafyasında görev yapan ve bölge dinamiklerine en üst düzeyde hâkim olan Fikret Özer'in başkanlığıyla birlikte Ümmet Vakfı, mübarek şehirdeki çalışmalarına yeni bir hız katmayı hedefliyor.

İşgalci gücün Kudüs'ü yalnızlaştırma ve Yahudileştirme politikalarına karşı sahadaki varlığını takviye edecek olan vakıf; özellikle Kudüs’teki çalışmalarını arttırmayı, insani projeleri katlanarak büyütmeyi ve bu hususta uluslararası iş birliklerini genişletmeyi öncelikli stratejisi olarak belirledi.

Ümmet Vakfı Kudüs’ün Kimliğini Korumak İçin Çalışıyor

Ümmet Vakfı kurulduğu günden bu yana İslam’ın ilk kıblegahı olan mukaddes şehrin İslami kimliğini ve tarihi mirasını korumak adına çok geniş bir sahada kesintisiz hizmet üretiyor. Vakıf; mübarek mekanların muhafazasından Mescid-i Aksa’daki ilim halkalarının desteklenmesine, işgalci güçlerin yıkım faaliyetlerine karşı Filistinlilerin evlerinin imar edilmesinden kriz bölgelerine yönelik sosyal ve eğitsel projelere kadar pek çok hayati çalışmaya imza atıyor.

Yeni çalışma döneminde, bugüne kadar vakfa büyük emekleri geçen önceki Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Şeyh Ahmet El-Ömeri’ye hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini ileten vakıf yönetimi, Ömeri'den devralınan bu şerefli sancağın Mütevelli Heyeti Başkanı Fikret Özer başkanlığında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ve tüm Kudüs halkının haklarının savunulmasında her ortamda. - ikili ve uluslararası alanlarda- en gür sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.