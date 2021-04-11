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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilik Ramazan Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Emekli bayrak ikramiyesi ne zaman yatacak? Temmuz ayında ödeme alması beklenen emekliler, hem maaşlarını zamlı alacak hem de ikramiye ödemelerini Kurban Bayramı öncesi alabilecek. Emeklilik bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam var mı? İşte emekli Ramazan ve Kurban Bayrak ikramiyesi ödeme tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 11:38:00 -
Emekli bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiye ödeme tarihleri. Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar açısından çok kutsal bir ay olan Ramazan ayı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bir aydır. Müslümanlar bir  ay boyunca Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Ocak ayında maaşlarına zam alan emekliler bayrak ikramiyelerini de almak için gün sayıyor. Peki Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımlar milyonlarca SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi  tarafından merakla sorgulanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000’er TL olarak emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyesi yatırılmakta. 

Bayrak ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

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Bayram ikramiyelerine asgari ücret zammı mı olacak?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

" Sayın Cumhurbaşkanım;

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.

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