Emekli bayram ikramiyesi zam! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan’daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında, en düşük emekli maaşını 1.500 liraya çıkartarak, hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor, ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tabloya ihracatta her ay tazelediğimiz rekorları, dünyada herkes küçülürken bizim büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberi ekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Emekliye ne kadar enflasyon farkı bayram ikramiyesi verilecek?

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak. Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. Takvim’de yer alan habere göre, İşte emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı:

2018 enflasyon oranı: Yüzde 20,30

2019 enflasyon oranı: Yüzde 11,84

2020 enflasyon oranı: Yüzde 14,60

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

3 yıllık zam gelirse emekli ikraiyesi ne kadar olur? 1541 TL

2 yıllık zam gelirse emekli ikraiyesi ne kadar olur? 1281 TL

1 yıllık zam gelirse emekli ikraiyesi ne kadar olur? 1146 TL