Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni tablo! Emeklileri ilgilendiren haber Türkiye'ye verildi

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce ödenecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılmıştı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek ve 4 gün sürecek.

15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

UYGULAMA 2018'DE BAŞLADI

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

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SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.