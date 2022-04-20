Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 12 milyon emekli, Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Emekliye bayram ikramiyesi için bakanlıktan resmi açıklama geldi ve tarih netleşti. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 yılı Ramazan Bayramında emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Merak edilen tüm ayrıntıların yanıtı haberimizde...

Ramazan Bayramı ne zaman?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ödenecek? sorusuna cevap verdi.

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şuan için bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

Bayram ikramiyesini kimler alıyor?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.