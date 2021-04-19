Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Türkiye’de 13,3 milyona yakın emekli yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman yatacağını yakından takip ederken, üç yıldır bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklamayı yaptı.

Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda 1000'er lira ödeniyordu Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı toplamında toplam 2000 lira emekli ikramiyesi veriliyordu. Bu yıl ise enflasyon oranında artış yapılacağı açıklandı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. Kurban Bayramı için de Temmuz'un ortasında verileceği açıklandı. Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini açıklamıştı. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarının altının çizen Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söylemişti.

Bayram ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi kime verilir? Emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.