Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.