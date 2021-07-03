Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu son günlerde öne çıkan konulardan oldu. Bayramda milyonlarca emekli vatandaşa bayram ikramiyesi yatacak. Temmuz ayına girilmesi ile ikramiyelerin yatırılacağı tarih merak kazandı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emekli maaşı zam oranları için geri sayım sona erdi. 2021 zamlı emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ile beraber hesaplara yatacak. Peki, Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi 2021 ne zaman ödenecek? 2021 Temmuz emekli maaşı zammı ve bayram ikramiyesi kaç TL?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı henüz netleşmedi. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği için ikramiyelerin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor.
Bayram ikramiyesi ne kadar?