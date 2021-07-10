Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Bilindiği üzere dini bayramlarda milyonlarca emekliye 1100 TL’lik ödeme yapılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, 2021 bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Byaramı'nda emekli ikramiyeleri için ödeme tarihleri netleşti!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu ifadelerde bulundu;

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.

Emeklilerin zam detayları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak.