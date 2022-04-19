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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını ve bayram ikarmiyesinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, emekli bayram ikramiye ücretleri ve ikramiyelerin hesaplara yatırılmasına ilişkin tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:22:00 - 2022-04-19 12:25:35
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenen Ramazan bayram ikramiyelerinin artırılmasının gündemde olmadığın ifade ederek, ikramiyelerin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceği söyledi. Bakan Vedat Bilgin," Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.

Asgari ücrete temmuz zammı var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koydu.Bakan Vedat Bilgi, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok." dedi.

Bayram ikramiyesi kime verilecek?

Bayram ikramiyesi kimler alıyor? Bayram ikramiyesi, emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor.

 

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