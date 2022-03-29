Başta emekli vatandaşlar olmak üzere ölüm aylığı alanlara, gazilere, şehir yakınlarına ve sporculara; ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye veriliyor. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1000 TL olarak başladı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 1100 TL’ye çıkartıldı. Peki, bayram ikramiyelerine artış var mı?

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne kadar?

Kulislerde bayram ikramiyesine önemli bir artış yapılacağı konuşuluyor. Son olarak konu hakkında Prof. Dr. Cem Kılıç değerlendirmede bulundu. Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir” dedi.

Ramazan bayramı 2022 yılında 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı henüz açıklanmadı. Ancak 25-30 Nisan tarihleri arasında ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.