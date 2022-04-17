2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında başta emekliler olmak üzere belirlenen gruplarda yer alan vatandaşlara bayram ikramiyeleri veriliyor. Bu yıl ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala pek çok kişi “Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri 2018-2020 yılları arasında 1000 TL olarak hesaplara yatırıldı. 2021 yılında ise ramazan bayram ikramiyesi 1100 TL oldu. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sına enflasyon sebebiyle vatandaşlar ikramiyelere bir artış yapılmasını bekliyor. Konu hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram öncesi son kabine toplantısının 26 Nisan’da yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından ikramiyelere uygulanacak artış ve ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi artış olur mu?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini söyledi. Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir" diye konuştu.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.