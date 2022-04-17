Emekli bayram ikramiyesi 2022: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramının yaklaşıyor olması nedeniyle ikramiye almaya hak kazanan vatandaşlar 2022 bayram ikramiyesi ödemelerinin ne kadar olacağı ve Ramazan Bayramı ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. 2022 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yaklaşık 12,5 milyon emekli vatandaşımızın en çok merak ettiği emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki geçtiğimiz yıl ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı için ne zaman ödenecek?

2022 Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih hakkında hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkramiyelerin bayramdan bir hafta evvel yani 25 Nisan'da yatması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Kurban Bayramında artan kur farkı nedeniyle bayram ikramiyeleri 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkartılmıştı. Emekliler bu bayramda ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin artacağı yönünde bir açıklama gelmiş değil. Enflasyon nedeniyle bir zam yapılması bekleniyor.