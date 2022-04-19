Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme günü belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan'da hesaplara geçeceğini söyledi. Asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ifade eden Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinin bu yıl tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

Emeklinin bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

"Asgari ücrette artış yok"

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.

3600 ek gösterge

Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım. 3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telafuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.

EYT'te son durum

Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Onu da bu sene içinde bitireceğiz.

1 Mayıs

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.

SMA hastalarının ilaçları

Devletin 8300 küsür ilaca yaptığı ödemeler var. Yeryüzünde bu kadar kapsamlı ödeme yapılan ülkelerden biriyiz. SMA, kanser ilaçları var. Bu ilaçlar ithaldir. Bunları biz ödüyoruz. Bu konuyu istismar eden gruplar var. Ailelere gidiyorlar, aileler çaresiz. Bu hastalığa maruz kalanlar her kapıyı çalıyorlar. Ne yapıyorlar, şöyle bir ilaç var 150 bin, kök hücre tedavisi var diyorlar. Devlet bunların parasına bakmıyor. Tıp otoritelerince onaylanıp onaylanmamasına bakıyoruz. Çok pahalı ilaçların da parasını ödüyoruz. İstismar edenler yüzünden ilaçları alıyorlar, faydası olmuyor, belki hayatını kaybediyorlar. Bunu yapanlar içinde doktor, sağlık uzmanları gibi bir grup şebekeler var. Avukatlar var. İnsanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istiyorum. Hastalarımıza bilimsel olarak kanıtlanmış tüm desteği veriyoruz.

Kamusal sorumluluklarını yerine getiren, düzgün üreten, örgütlü işyerlerini beyaz bayrakla ödüllendireceğiz. Kapılarına beyaz bayrak asacaklar. Sembolik anlamı olacak. Biz uyguladığımız sosyal projelerden de onlara öncelik vereceğiz. Ramazan'dan önce uygulayacaktık savaş nedeniyle ertelendi. Türkiye'de çalışan her işletme kanunlara uymak zorundadır. AB delegasyonunun sendika tanımıyorum deme lüksü yok.

Temmuz ayında ücret artışları değerlendirilirken, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal refah farkı ve denge payının da verilmesi söz konusu olacak.