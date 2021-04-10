Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için tarih belli oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. 2018 yılından itibaren verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden ödeniyor. 2021 yılında ise enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Her yıl bayramdan önce ödenen emekli ikramiyelerinin 2021 yılında da Mayıs ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.