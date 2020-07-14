Emekli bayram ikramiyeleri bankalara ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşımıza müjdeli haberi Çalışma Bakanı Selçuk verdi. Toplamda 13 milyona yakın Bağkur ve SSK emeklisi vatandaşımızın kurban bayramı ikramiyesi alacağı kesin tarihi belli oldu. Bağkur-SSK emeklisi kurban bayramı ikramiyesini hangi tarihte alacağını merak ediyordu.

Kim hangi gün bayram ikramiyesi alacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.