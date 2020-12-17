Emekli aylığı nasıl belirleniyor? Emekli maaşı hesaplama!

Sigorta süresi, çalışma yılı ve yaşı tamamlayan çalışanlar emekliliği hak etmiş oluyor. Sene sonu emekli olunması ile gelecek seneye bırakılması emekli maaşı açısından farklılık söz konusu olacağından emekliliği hak etmiş vatandaşlar bu yıl bitmeden mi yoksa yeni yılda mı emeklilik dilekçesinin vermek daha avandaşlı olduğunu merak ediyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, ne zaman emekli olalım? başlığında kaleme aldığı yazıda emeklilik tarihine ve emekli maaşı hesaplamaya ilişkin önemli bilgilere yer verdi.

Emekli aylığı nasıl belirlenir?

Emekli aylığı nasıl hesaplanır? sorusuna Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Öncelikle, emekli aylığı nasıl belirleniyor kısaca değineyim. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor ve enflasyon, büyüme hızı gibi birçok etken de hesaba katılıyor. Belirlenen emekli aylığı tutarı geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyon artışı da ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerini kapsayan 6’şar aylık enflasyon oranına göre yapılıyor ki, malum tüm emekliler ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Hal böyle olunca da bu yılın aralık ayında emekli olunca alınacak maaş ile gelecek yılın ocak ayında emekli olup, alınacak maaş arasında fark ortaya çıkıyor.” Noyan Doğan yazının devamında şunları dile getirmekte:

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?