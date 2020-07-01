Emekli avans nasıl çekecek? Emekliye avans var mı?

13 milyon emekli için temmuz ayı çifte bayram olacak. Zira emekliler temmuzda hem Kurban Bayram ikramiyesi hem de zam ve enflasyon farkı alacak. Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zamlı maaşlarını alacak. Türkiye'de emeklilik için başvuranların maaşı 90 gün içinde bağlanmazsa 3 aylık net asgari ücret toplamı kadar bir ücreti avans olarak alma hakkına sahip oluyor. Sabah’ın haberine göre, Avansın ücreti de 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira oluyor. Şimdi bu imkanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi ve tutarının da 3 emekli maaşı kadar olması talep ediliyor. Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi. Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı olarak başvurarak avans talep edebilecek. Bu yöntemle maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olduğunda, 4 bin 500 TL'lik avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.