Emekli astsubay eşini vurup intihar etti

İddialara göre, Ankara Keçiören’de emekli astsubay Erol İnal, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşi Ülker İnal ile tartıştı. Tartışmanın ardından önce eşine tabanca ile ateş edip öldüren Erol İnal, oğlu Eray İnal’ı arayarak helallik istedi. Bunun üzerine oğlu yaşadığı apartmanın altındaki esnaf Rüştü Baştuğ’un oğlunu arayarak olayı haber verdi. Bunun üzerine Erol İnal’ın abisinin anahtarla açtığı kapıdan içeri giren yakınları başına ateş ederek intihar eden Erol İnal’ın ve eşi Ülker İnal’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnal çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri araca yüklenerek adli tıpa gönderildi. 10 yıldır mahallede esnaflık yapan bir mahalle sakini, İnal çiftini çok iyi tanıdığını belirterek, “Çok iyi insanlardı. Çok mutlulardı. Neden oldu biz de bilmiyoruz. Hiçbir tartışmaları olmazdı. Torunu vardı birkaç ay önce yanında. Sürekli merhabalaşırdık. Hiçbir şeylerini görmedik. O yüzden şok olduk. Müzik hocasıydı. Öğrencileri gelirdi, ders verirdi. Hatta gider öğrencilerini aracıyla alır gelirdi. Mutlu bir ailelerdi. Oğlunu aramış. Çok iyi bir insandı. Ufacık sesleri yoktu” diye konuştu. Öte yandan, çiftin bir hafta önce tatilden döndükleri öğrenildi.