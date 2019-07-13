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Emekli albaydan S-400 çıkışı: Bu sistem ABD’ye mahkum olmamanın kanıtı oldu

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatı devam ederken, yeniakit.com.tr’ye konuşan emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Hava saldırılarına karşı Türkiye, 40 yıldır hava savunma sistemlerini kurmak için uğraştı fakat hiçbir siyasi iktidar bunu başaramadı. S-400’ler bu konuda Türkiye için ABD’ye ve Batı’ya mahkum olunmadığının adeta kanıtı haline geldi” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:50
Emekli albaydan S-400 çıkışı: Bu sistem ABD’ye mahkum olmamanın kanıtı oldu

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

S-400 parçalarını taşıyan dördüncü Rus kargo uçağı da Mürted Hava Üssü’ne indi. Uçak yükünü boşalttıktan sonra ise Rusya’ya geri dönmek üzere havalanırken Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, son gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Türkiye’nin imajı dünya kamuoyunda daha da artacak”

Türkiye ile ABD arasında yaşanan bütün gerilime ve tehditlere rağmen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ülkeye transfer edilmesinin tarihi bir adım olduğunu belirten Mustafa Hacımustafaoğulları, “Türkiye’nin dirayetli tutumu uluslararası alanda birçok sonuç ortaya çıkaracak. Türkiye’nin dünya kamuoyundaki imajı bizim lehimizde çok ciddi sonuçları doğuracak” dedi.

“Hiçbir siyasi irade 40 yıldır hava savunma sistemi almayı başaramadı”

Kendisinin hava savunmada uzman bir isim olduğunu hatırlatan Mustafa Hacımustafaoğulları, şöyle konuştu:

Bir hava savunma uzmanı olarak Türkiye’nin elinde olan sistemleri çok iyi biliyorum. Bugüne kadar uzun menzilden gelebilecek hava saldırılarına karşı kendimizi savunacak hiçbir sistemimiz yoktu maalesef. Bize ‘dost’ görünen Amerika’nın Türkiye’yi işgal edebileceğinden söz ediyoruz fakat işgal girişimi sırasında hava saldırılarını önleyebilecek bir sistemimiz yoktu. Hava saldırılarına karşı Türkiye, 40 yıldır hava savunma sistemlerini kurmak için uğraştı fakat hiçbir siyasi iktidar bunu başaramadı.

“Türkiye, ABD’ye mahkum olmadığını kanıtlamıştır”

Dikkat çeken açıklamalarını sürdüren Mustafa Hacımustafaoğulları, “Rusya’dan alınan S-400’lerle Türkiye tarihi büyük bir adım atmıştır. Hava saldırılarına karşı Türkiye kendini koruyabilecek bir zırha bürünmüştür. Bundan böyle Türkiye, Batı’nın köle olmayacaktır. ABD, terör örgütlerine her türlü ağır silahları verirken Türkiye’ye parasıyla patriotları vermemiştir. S-400’lerin Ankara’ya transferiyle Türkiye, ABD’ye mahkum olmadığını kanıtlamıştır. Türkiye artık Batı’nın oyunlarına gelecek bir ülke değildir” dedi.  

“Ecevit, Demirel ve Sezer, Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyamadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün baskı ve tehditlere rağmen Türkiye’nin milli menfaatleri ve bekası konusunda dirayetli bir duruş sergilediğini belirten Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’in dönemlerini hep birlikte yaşadık, gördük. Hiçbiri de Türkiye’nin menfaatlerine uygun bir siyasi duruş gösteremedi. Ben görevdeyken Amerikan gemisinden bizim gemimize kasıtlı olarak ateş ettiler ve köprüyü vurdular. ABD’nin gemimize yönelik yaptığı kasıtlı saldırı sonucu şehitlerimiz oldu. O zaman Süleyman Demirel denilen adam Türkiye’nin haklarını koruyacak bir duruşu ortaya koyamadı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:50
  1. Ankara
  2. S-400
  3. Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları
  4. Mürted Hava Üssü
  5. Rus kargo uçağı
  6. ABD
  7. Türkiye
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Bülent Ecevit
  10. Süleyman Demirel
  11. Ahmet Necdet Sezer

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