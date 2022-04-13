Emekli Albay Feza Güllü'den şok itiraf: Uzaylılar tarafından kaçırıldım! 2 saat boyunca...

Emekli Albay Feza Güllü, Her Açıdan Youtube kanalında uzaylılara ilişkin gündeme oturacak bir açıklamada bulundu.

Feza Güllü, görev sırasında uzaylılar tarafından iki saat süreyle kaçırıldığını söyledi.

Güllü yaptığı açıklamada, "1990’ların başıydı. Çatalca ile Hadımköy arasındaki bölgede görev yapıyordum. ABD'lilerle ortak görev halindeydik. Bir akşam gerçekleştim bu hadise. Lacivert bir ortamdı. Bir hurdalık bölgede çalışma halindeydik. Saat 9 civarlarıydı. Olaylar elektrik süpürgesinden çıkan emiş sesi ile başladı. Üstümdeki kıyafetler fırlayacak gibi oldu. Birden gökyüzü karardı. Cisim çok büyüktü. Sonra hafızam silindi. İki saat sonra asker arkadaşlarım beni birliğimizin 3 ila 4 kilometre ötede buldular. Göğsüm bağrım açık bir şekildeydi. Bulunduğumda botlarımda herhangi bir çamur yoktu. Oysa depoya girdiğimizde çamurlu bir ortam vardı. Sonraki sabah bir doktora gitmek durumunda kaldım. Mesleğimi yitirmemek için bunu açıklamakta güçlük çektim. Etiket yememek için bunu yaptım. Yaşanan olay sonrası Amerikalılar bölgeye o objenin oraya geldiğini tespit ettiler. Onlarda gördüklerini söylediler." dedi.