2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,37 oranında zam alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

Memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 TL’ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL oldu.

Emekli aile yardımı ne kadar?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Ocak ayında da artış gösterecek. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 372 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 81,88 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 40,94 TL yardım yapılmasına karar verildi. Eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 454 TL ek gelir sağlanacak.