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Eğitim EMBA
Eğitim

EMBA

E MBA Çukurova | e-MBA | MBA yani İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı kariyer hedefleriniz için son derece önemlidir. Bu sebeple MBA yapmak isteyenler nerede eğitim alabileceklerini araştırıyor. Peki, e-mba nedir? Çukurova e-mba ALES şartı var mı? | e-mba çukurova tezli mi tezsiz mi? Tezsiz MBA doktora yapabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:02:00 -
EMBA

E-MBA | Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmak isteyenler Yüksek Lisans eğitimini fazlasıyla önemsiyor. Yüksek Lisans eğitimi almak ise hem iş bulmanızı kolaylaştırır hem de kazancınızı artırır. İnternet üzerinden online MBA eğitim almanın mümkün olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, Çukurova Üniversitesi E-MBA kimler başvuru yapabilir?

Çukurova Üniversitesi E-MBA kimler başvuru yapabilir?

Çukurova Üniversitesi E-MBA eğitim programlarıyla uzaktan eğitimle yüksek lisans yapma imkanı sağlıyor. Türkiye'nin her yerinden Çukurova E-MBA'ya kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmak için ise bazı şartlar aranıyor. EMBA kayıt için istenen şartlar ise şöyle: Üniversite mezunu, çalışan veya çalışmayan, Türkiye'nin her şehrinden kendisini geliştirmek ve iş yaşamında daha başarılı olmak isteyen tüm adaylar başvurabilir.

ÇUKUROVA E-MBA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Çukurova Üniversitesi e-mba ALES şartı var mı?

Pek çok kişi Çukurova Üniversitesi E-MBA sistemine kayıt olabilmek için ALES şartının olup olmadığını araştırıyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitim programlarında ALES şartı aranmadığını belirtiyor. Söz konusu açıklamada değerlendirmelerin mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavı sonucuna göre yapıldığı belirtiliyor.

Tezsiz MBA doktora yapabilir mi?

Doktora yapmak isteyenler tezsiz yüksek lisansın ardından doktora yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Tezsiz yüksek lisansın ardından doktora başvurusu yapılamıyor.

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