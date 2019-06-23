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Emanetin sahibi

Geçmiş meliklerden biri, huzuruna varan birinin hikmetli ihtarı üzerine kendini toplar ve tahammül yolunu seçer.

23 Haziran 2019 Pazar 13:10
Emanetin sahibi

Geçmiş meliklerden biri, ölen bir çocuğu için haddinden fazla üzülüp, gözyaşı dökmekte iken huzuruna tanımadığı bir adam girip: “Padişahım! Zat-ı şevketmeabınızdan bir ricada bulunmaya geldim. Bir zat bana geçenlerde çok kıymetli bir cevheri emanet olarak vermişti. Yanımda bulunduğu müddetçe onu seyredip okşar ve bundan büyük bir haz duyardım. O zat dün gelip cevheri benden aldı ve kalbimi üzüntüye boğdu. Emir buyurunuz da onu tekrar bana iade etsin” dedi. Bunun üzerine melik:

Ben cevherin gerçek sahibi olan kişiyi, sana cevheri tekrar vermesi için nasıl zorlayabilirim?” demesi üzerine aradığı fırsatı bulan adam: “Allah da size bundan bir müddet önce emanet olarak bir çocuk ihsan etmişti. Sonra emanetini geri aldı. Şimdi siz neden bu derece kederlenip, elem duyuyorsunuz?” dedi.

Bu hikmetli ihtar üzerine melik derhal kendini topladı. Şiddetli üzüntüyü ve ağlamayı terk ederek sabır ve tahammül yolunu seçti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:10
  1. melik
  2. sabır ve tahammül

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