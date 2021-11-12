Elysee Sarayı'nda tecavüz rezaleti! Soruşturma başlatıldı
Fransa'da genç bir kadın askerin Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın askeri birliğinde düzenlenen veda partisinde tecavüze uğradığı iddiasıyla savcılık soruşturma başlattı.
Fransa'da savcılık, Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda erkek askerin, kadın bir askere tecavüz ettiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Fransa'da genç bir kadın asker, 1 Temmuz tarihinde Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın askeri birliğinde düzenlenen veda partisinde tecavüze uğradığını iddia etti.
Soruşturma başlatıldı
Tecavüz iddiası üzerine Fransız yetkililer harekete geçti. Şikayet üzerine savcılık, cumhurbaşkanlığı kadrosunda bulunan erkek asker hakkında soruşturma başlattı.
Elysee Sarayı'ndan ise soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.