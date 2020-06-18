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Yerel

Elyaf fabrikası cayır cayır yandı!

Gaziantep'de bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:02:00 -

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yangına müdahale ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

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