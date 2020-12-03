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Ekonomi Elvan:"Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız"
Ekonomi

Elvan:"Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:21:10 -
Elvan:"Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız"
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