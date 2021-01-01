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Ekonomi Elvan’dan “reform” vurgusu
Ekonomi

Elvan’dan “reform” vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığını sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:49:00 -
Elvan’dan “reform” vurgusu

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların yeni yılını kutladı. Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizinin tecrübe edildiği bir yıl olan 2020’nin geride bırakıldığına işaret eden Elvan, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit olunduğunu bildirdi. Yeni yılın önemli başarılara imza atıldığı bir yıl olması temennisinde bulunan Elvan, şunları kaydetti: “Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.”

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