Prof. Dr. Cihat Yaycı: Miço Türkiye ile AB’nin arasını açmak istiyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

ABD ve İsrail’in güdümünde hareket ederek sınırımıza ve Lozan ve Paris Anlaşmaları gereği silahsız olması gereken adalara yığınak yapan Yunanistan tahriklerine devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Aydın’ın Didim ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Eşek Adası’nda uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak yerleştirdiği Yunan askerleriyle bir araya gelirken, adanın aynı zamanda “Avrupa’nın en doğu sınırını” oluşturduğunu söylemesi tepki çekti.

ADA YUNANİSTAN’A AİT DEĞİL

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Eşek Adası ziyaretiyle ilgili gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, söz konusu adanın hukuki statüsüne ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, Eşek Adası’nın Yunanistan’a ait olduğu kabulüyle yapılan değerlendirmelerin uluslararası hukuk açısından doğru olmadığını söyledi. Miçotakis’in Eşek Adası’nda Yunan bayrağı önünde egemenlik gösterisi yapması, askerî personelden brifing alması ve adayı Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçası gibi göstermesini “fiili durum oluşturma” ve “uluslararası kamuoyuna kabul ettirme” çabasından ibaret olduğunu vurgulayan Yaycı, “Egemenlik ancak geçerli uluslararası antlaşmalarla devredilir. Böyle bir devir yoksa yapılan tüm bu gösteriler hukuki değil, siyasi ve psikolojik nitelik taşır.” dedi.

“AB’NİN EGEMEN SINIRI OLMAZ”

Miçotakis’in ziyaret sırasında kullandığı “Burası yalnızca Yunanistan’ın değil, Avrupa’nın da sınırıdır.” sözlerini de değerlendiren Yaycı, Avrupa Birliği’nin bir devlet olmadığını hatırlatarak, “Devlet olmadığı için Avrupa Birliği’nin kendisine ait egemen toprağı veya bağımsız devlet sınırı da bulunmaz. Burada verilmek istenen mesaj açıktır. Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı hukuki uyuşmazlıkları Avrupa Birliği’nin meselesi hâline getirmeye ve maksimalist iddialarını AB’nin siyasi desteğiyle güçlendirmeye çalışmaktadır. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki egemenlik ihtilafı bilinçli şekilde Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına dönüştürülmek istenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.