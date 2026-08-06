  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı! Trabzonspor'un kasasına 2 günde 10 milyon dolar girdi! Körfez yine karıştı: Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri Anında öldürüyor! Bir kaç dakikalığına bile çocukları sıcakta arabada yalnız bırakmayın! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kadın kıyafeti giydirip ormana götürdüler! 6 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Ağustos 2025: Mustafa Demir'in vefatı (Mimar, Siyasetçi, Bakan) Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Brezilya'dan özür dilemeyi reddetti Güney Amerika karışıyor! Brezilya'dan ABD'ye sert tepki
Gündem Prof. Dr. Cihat Yaycı: Miço Türkiye ile AB’nin arasını açmak istiyor
Gündem

Prof. Dr. Cihat Yaycı: Miço Türkiye ile AB’nin arasını açmak istiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Prof. Dr. Cihat Yaycı: Miço Türkiye ile AB’nin arasını açmak istiyor

Müstafi Tümamiral Prof.Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis’in Adalar ziyaretinde bölgeyi, ‘AB’nin sınırı’ olarak dile getirmesinin hukuki bir gerekçesi olmadığını söylerken, Miçotakis’in niyetinin AB ile Türkiye’nin arasını açmak olduğunu belirtti.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

ABD ve İsrail’in güdümünde hareket ederek sınırımıza ve Lozan ve Paris Anlaşmaları gereği silahsız olması gereken adalara yığınak yapan Yunanistan tahriklerine devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Aydın’ın Didim ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Eşek Adası’nda uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak yerleştirdiği Yunan askerleriyle bir araya gelirken, adanın aynı zamanda “Avrupa’nın en doğu sınırını” oluşturduğunu söylemesi tepki çekti.

ADA YUNANİSTAN’A AİT DEĞİL

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Eşek Adası ziyaretiyle ilgili gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, söz konusu adanın hukuki statüsüne ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, Eşek Adası’nın Yunanistan’a ait olduğu kabulüyle yapılan değerlendirmelerin uluslararası hukuk açısından doğru olmadığını söyledi. Miçotakis’in Eşek Adası’nda Yunan bayrağı önünde egemenlik gösterisi yapması, askerî personelden brifing alması ve adayı Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçası gibi göstermesini “fiili durum oluşturma” ve “uluslararası kamuoyuna kabul ettirme” çabasından ibaret olduğunu vurgulayan Yaycı, “Egemenlik ancak geçerli uluslararası antlaşmalarla devredilir. Böyle bir devir yoksa yapılan tüm bu gösteriler hukuki değil, siyasi ve psikolojik nitelik taşır.” dedi.

 

“AB’NİN EGEMEN SINIRI OLMAZ”

Miçotakis’in ziyaret sırasında kullandığı “Burası yalnızca Yunanistan’ın değil, Avrupa’nın da sınırıdır.” sözlerini de değerlendiren Yaycı, Avrupa Birliği’nin bir devlet olmadığını hatırlatarak, “Devlet olmadığı için Avrupa Birliği’nin kendisine ait egemen toprağı veya bağımsız devlet sınırı da bulunmaz. Burada verilmek istenen mesaj açıktır. Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı hukuki uyuşmazlıkları Avrupa Birliği’nin meselesi hâline getirmeye ve maksimalist iddialarını AB’nin siyasi desteğiyle güçlendirmeye çalışmaktadır. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki egemenlik ihtilafı bilinçli şekilde Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına dönüştürülmek istenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Zaten AB ile aramız yok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23