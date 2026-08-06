‘Üniversite okudum ne işim var köyde’ demediler! Diplomalı kız kardeşler masabaşı çalışan yerine hanımağa olmayı seçti

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 2021'de bankacılık sektöründe çalışmaya başladığını söyleyen Ayşe Ölmez Adalı, "4,5 yıllık bankacılık yaptıktan sonra geçen yıl mart ayında istifa ederek tekrar tarıma yöneldim. İnsan hep köklerine hasret duyuyor. Tarıma hevesim ve heyecanım vardı. O yüzden geri dönmek istedim. Çok küçükken ailem tütüncülükle uğraşıyordu. Tütün sepetlerinin içinde büyüdük. Çocukluğum, gençliğim tarlada geçti. Her şeyimizi topraktan kazandık. Babam topraktan kazandığıyla bizi üniversitede okuttu” dedi. Üniversite eğitimi aldığı için pişman olmadığını, okumanın her kadın için gerekli olduğunu aktaran Ayşe Ölmez Adalı, "Biz baba mesleğine döndük. Bazı insanlar 'çiftçi olacaksanız niye okudunuz?' diyor. Bu öyle bir şey değil. Biz bölgemizin ürünlerini daha iyi tanıtıp, pazarlayabiliyoruz. Üniversite bize pazarlama açısından bir başarı kazandırdı. O yüzden pişman değilim. Tekrar üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini okumak istiyorum. Zaten bu işin içindeyiz. O yüzden böyle bir yol seçtim” diye konuştu.