İHA icad oldu mertlik bozuldu... Hedefini kendi seçip takip ederek öldüren İHA!

İki mühendis, ticari bir İHA'yı yapay zeka destekli yüz tanıma ve nesne algılama sistemiyle donatarak belirli kişileri otonom olarak takip edebilen bir prototip geliştirdi.

Mühendisler Luis Wenus ve Robert Lukoszko, ticari olarak satışta bulunan bir insansız hava aracını (İHA), yapay zeka tabanlı nesne tespiti ve yüz tanıma sistemleriyle donatarak belirli kişileri otonom şekilde takip edebilen bir sisteme dönüştürdü.

Geliştiriciler, sistemi yalnızca oyun amaçlı tasarladıklarını belirtirken, uzmanlar aynı teknolojinin kolaylıkla silahlandırılabileceği uyarısında bulundu.

Yapay zeka destekli İHA'nın, bireyleri bağımsız şekilde tespit edip takip edebilmesi nedeniyle gelişmiş yapay zeka sistemleri kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Uzmanlar, söz konusu teknolojinin yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek senaryolarda kullanılma ihtimali nedeniyle önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan, şu ana kadar sistemin neden olduğu herhangi bir zarar ya da olayın rapor edilmediği aktarıldı. Bu nedenle gelişme, gerçekleşmiş bir yapay zekâ kazası değil, olası kötüye kullanım ihtimaline dikkat çeken potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak sınıflandırıldı.