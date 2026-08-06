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Gündem Çiğköfteli tuzak!
Gündem

Çiğköfteli tuzak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Çiğköfteli tuzak!

Türkiye’de genellikle alt gelir grubu kitlelerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri hedef alan misyonerler, şimdi de ülkenin Doğu’suna sıçradı. Batı’da gençleri toplamak için sözde sanatsal etkinlikler düzenleyen, gitarların çaldığı, dansların yapıldığı aktivitelerde içerisinde döviz bulunan İncil dağıttıkları haberlere konu olan Hıristiyan misyonerlerin, Doğu Anadolu’nun muhtelif kentlerinde ise “Çiğköfteli misyoner kampları” düzenledikleri ortaya çıktı. Doğu Kiliselerinin düzenledikleri misyoner kamplarına gençler davet ediliyor.

HABER MERKEZİ

Türkiye’de genellikle alt gelir grubu kitlelerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri hedef alan misyonerler, şimdi de ülkenin Doğu’suna sıçradı.

Batı’da gençleri toplamak için sözde sanatsal etkinlikler düzenleyen, gitarların çaldığı, dansların yapıldığı aktivitelerde içerisinde döviz bulunan İncil dağıttıkları haberlere konu olan Hıristiyan misyonerlerin, Doğu Anadolu’nun muhtelif kentlerinde “Çiğköfteli misyoner kampları” düzenledikleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Son yıllarda sapkın akımların ve popüler dayatmaların tazyikine maruz kalan gençlerimizin beynini yıkamak ve imanlarını çalmak için harekete geçen Hıristiyan misyonerler, şeytanın aklına gelmeyecek yöntemleri devreye sokuyor. Geçmişte Şişli, Taksim ve Beyoğlu çevresinde yoğun olarak görülen, sonrasında Anadolu’dan yoğun göç alan ve düşük gelir grubuna mensup kitlelerin yoğunlaştığı Bağcılar, Güngören, İkitelli, Esenyurt, Beylikdüzü gibi ilçeleri hedef alan misyonerlerin, şimdi de ülkenin Doğu’sunda taraftar toplamak için bölgenin kadim kültürünü bir istismar aracı haline getirdikleri ortaya çıktı.

 

SAF ZİHİNLER İDLAL EDİLİYOR

Bilinçli gençleri ikna edemedikleri için istismara açık kitleleri hedef alan Doğu Kiliselerinin, düzenledikleri “Çiğköfteli misyoner kamplarında” halaylar eşliğinde beyin yıkama seansları gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sosyal medya platformlarında matah etkinlikler şeklinde paylaşılan ve Akit’in editörlerinin gözünden kaçmayan skandal görüntülerde, muharref İncil’den bazı pasajlar okunarak, saf zihinlerin idlâl edildiği etkinlilerde bol bol Hıristiyanlık propagandası yapıldığı görüldü.

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