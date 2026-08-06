Ahlaksız Bennur Gerede'ye sert tepki: Rezilliğini özgürlük diye yutturamazsın

Katıldığı bir programdaki tepki çeken açıklamaları ve 'müstehcenlik' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasıyla gündeme gelen Bennur Gerede’ye, gazeteci Sevda Türküsev’den çok sert yanıt geldi.

Sevda Türküsev, geçtiğimiz günlerde boynunda vibratör taşıdığı yönündeki açıklamalarıyla konuşulan Bennur Gerede hakkında açıklamalarda bulundu.

Ensonhaber’de yer alan habere göre, Survivor yarışmasıyla tanınan Bennur Gerede katıldığı bir YouTube programındaki 'portatif vibratör' açıklaması ile tepkilerin merkezinde yer aldı.

Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gerede, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile serbest bırakıldı.

SEVDA TÜRKÜSEV GÜNDEMİNE ALDI

Gerede'nin açıklamalarına ilişkin soruşturma devam ederken kamuoyundaki müstehcenlik tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Sevde Türküsev, Bennur Gerede'nin tartışma yaratan sözlerini gündemine taşıdı.

"MAHREMİYET SINIRLARINI YOK SAYIYOR"

Gerede'nin gözaltına alınmasına işaret eden Türküsev, "Şimdi Bennu Gerede adındaki aslında çok da bilmediğimiz ama sürekli ismi öne çıkan şahıs bir programa katılıyor ve gerçekten seküler ol, dindar ol, olma yani mahremiyet sınırlarını yok sayacak şekilde kalkıp cinsel dürtülerinin tatmininden bahsediyor." dedi.

"CİNSELLİK ÖZGÜRCE KONUŞULACAK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Cinselliğin özgürce konuşulan bir konu olmadığına dikkat çeken ünlü yorumcu "Hem de nerede? Yok trafikte, yok yolda diyor. Kardeşim gerçekten bak bir nörolojik ve ruhsal problem mi var diyorum.

Belli ki Bennu Geredein sürekli cinsellik üzerine veya ben cinselliği özgürce konuşuyorum. Bir kere cinsellik özgürce konuşulacak bir şey değildir. Cinselliği uzmanlar örtülü bir şekilde, uygun bir şekilde konuşur. Senelerdir böyleydi." ifadelerini kullandı.

"BUNUN ÖZGÜRLÜK OLDUĞUNU SÖYLEYECEK KADAR CAHİL VE CÜHELASIN"

Cinselliği ulu orta konuşmanın anormal bir durum olduğunu kaydeden Sevda Türküsev, Gerede'nin çocuklukta nasıl bir ailede büyüdüğünü merak ettiğini söyleyerek, "Cinselliği Bennu Gerede gibi özgürce konuşmak anormal bir şeydir. Çok merak ediyorum. çocuklukta nasıl bir ailede büyümüş, fiziksel olmasa da ruhsal olarak nasıl cinsel bir travma mı yaşamış?

Merak ediyorum yani sizin nasıl bir aile yapınız vardı? Nasıl bir yerde büyüdünüz? Kendi cinselliğinizi matah bir şey gibi anlatarak ve bunu anlatmanın da özgürlük olduğunu söyleyecek kadar cahil ve cühelasın." dedi.