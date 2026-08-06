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Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

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Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Altın bozdururken ürünün ayarı, gramı, güncel piyasa fiyatı ve işçilik maliyeti belirleyici olurken, uzmanlar özellikle yüksek işçilikli takılarda fiyat farkına karşı birden fazla kuyumcudan teklif alınmasını öneriyor.

#1
Foto - Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Altın bozdurma sürecinde doğru adımların atılması, ürünün değerine uygun şekilde fiyatlandırılabilmesi açısından önem taşıyor. Sektör temsilcileri, tüketicilerin bozdurma işlemi öncesinde yalnızca güncel altın fiyatlarını değil; ürünün ayarını, işçilik özelliklerini ve satış yapılacak işletmenin güvenilirliğini de dikkate alması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre doğru bilgiyle hareket edilmesi, muhtemel değer kayıplarının önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

#2
Foto - Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Kuyumculuk sektöründe son dönemde, yatırım gayesiyle alınan ürünlerle kullanım hedefi tercih edilen takılar arasında farkındalığın arttığı gözlemleniyor. Özellikle yüksek işçilikle üretilen takıların bozdurulması sırasında, satın alma bedeli ile satış değeri arasında farklılık oluşabileceği daha fazla kişi tarafından araştırılıyor.

#3
Foto - Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, altın bozdurma sürecinde doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek, "Altın bozdurma sürecinde en sık karşılaşılan yanılgılardan biri, ürünün değerinin yalnızca güncel altın fiyatına göre belirlendiğinin düşünülmesidir. Oysa ürünün ayarı, gramı, işçilik özellikleri ve satışın gerçekleştirileceği işletmenin fiyatlandırma politikası da bu süreçte etkili olabiliyor. Bu sebeple bozdurma kararı verilmeden önce ürünün özelliklerinin bilinmesi, farklı işletmelerden fiyat teklifi alınması ve güvenilir kuyumcuların tercih edilmesi, daha sağlıklı neticeler elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Doğru bilgiye dayalı hareket etmek hem sürecin daha güvenli ilerlemesini hem de ürünün piyasa şartlarına uygun şekilde değerlendirilmesini destekler" dedi.

#4
Foto - Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Altın Anne, altın takı ve yatırım ürünleri konusunda tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmasını desteklemeye devam ediyor. Marka, satın alma kadar bozdurma sürecinde de bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çekerken; ayar bilgisi, ürün özellikleri ve güvenilir alışveriş ortamı konusunda bilgilendirici yaklaşımını sürdürüyor.

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