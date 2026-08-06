Bu hatayı birçok kişi yapıyor: Altınları bozdurmanın püf noktaları

Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, altın bozdurma sürecinde doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek, "Altın bozdurma sürecinde en sık karşılaşılan yanılgılardan biri, ürünün değerinin yalnızca güncel altın fiyatına göre belirlendiğinin düşünülmesidir. Oysa ürünün ayarı, gramı, işçilik özellikleri ve satışın gerçekleştirileceği işletmenin fiyatlandırma politikası da bu süreçte etkili olabiliyor. Bu sebeple bozdurma kararı verilmeden önce ürünün özelliklerinin bilinmesi, farklı işletmelerden fiyat teklifi alınması ve güvenilir kuyumcuların tercih edilmesi, daha sağlıklı neticeler elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Doğru bilgiye dayalı hareket etmek hem sürecin daha güvenli ilerlemesini hem de ürünün piyasa şartlarına uygun şekilde değerlendirilmesini destekler" dedi.