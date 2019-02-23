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Elvan: "Kandil ile uzantısı olan partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bir taraftamilletin oluşturduğu ittifakın, diğer tarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ilemilliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti’nin bulunduğunu belirterek, "Kandil ileuzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar"dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
Elvan: "Kandil ile uzantısı olan partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bir taraftamilletin oluşturduğu ittifakın, diğer tarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ilemilliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti’nin bulunduğunu belirterek, "Kandil ileuzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar"dedi.


Elvan, Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna ile birlikte Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. GöksuMahallesi’nde pazar yerini ziyaret edip, esnafla bir araya gelen Elvan, dahasonra alanda toplanan kalabalığa hitap etti.


Hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması halinde yatırımların da dahahızlı şekilde yaptığını söyleyin Elvan, "İnşallah yerel yönetimlerimizle merkeziyönetimimizi iş birliği halinde güçlü bir şekilde çalıştıracağız, projelerimizi tıkır tıkırhayata geçireceğiz. Ne sorununuz varsa bunun üstesinden gelmeye" diye konuştu.


Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Elvan, Cumhur İttifakınımilletin oluşturduğunu söyledi. Bir tarafta milletin oluşturduğu ittifakın, diğertarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ile milliyetçi olduğunu ifade eden İYİParti’nin bulunduğunu belirten Elvan, "Bunu anlamak mümkün mü? Sizanlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil ile uzantısı olanbir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar. Ama şundan eminolunuz. Sizin desteğiniz, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak sevginizsürdüğü müddetçe onlar asla başarılı olamayacaklar. Allah’ın izniyle Cumhurİttifakı, güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.


Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna isekonuşmasında, Demokrat Parti’den aday olan Burhanettin Kocamaz’ıniddialarına tepki gösterdi. Belediyeciliği ilgi, bilgi ve takip olarak tarif eden Tuna,"İşinle ilgili olacaksın, konuları bileceksin, işini takip edeceksin. Takip etmezsen,aday bile olamazsın. İşte bizim özelliğimiz bu. Takipçi bir anlayışımız var. Takipetme işini, sonrasında da ’bizim adaylığımızı engelleyen Hamit Tuna’ de. Böylebir insafsızlık var mı? Çamur at, izi kalsın. Ondan sonra da Küçük Emrah gibiağla. Yok öyle bir şey. Burası ağlama duvarı değil burası hizmet yeri" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
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