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Dünya Elon Musk'tan Yunanistan'ı zıplatacak '1453' paylaşımı!
Dünya

Elon Musk'tan Yunanistan'ı zıplatacak '1453' paylaşımı!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin tarihi ile birlikte kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 03:07:00 -
Elon Musk'tan Yunanistan'ı zıplatacak '1453' paylaşımı!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve Mars çalışmaları ile tanınan Elon Musk, resmi Twitter hesabından garip bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'un fethine atıf yaptı

Musk paylaşımında yatağında yatmakta olan bir bizans askerinin, "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" dediği tweeti atarken resmin altında ise "Constantinople 1453" yazısı dikkat çekti.

Paylaşım çok sayıda yorum aldı

Musk'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum alırken, çoğu kullanıcı paylaşımın ne anlama geldiğini anlayamadı. Bazı kullanıcılar ise paylaşımı tarihi olaylara ve siyasete yordu.

 

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