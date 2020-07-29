Elon Musk'tan yapay zeka açıklaması

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk'tan yapay zekanın geleceği hakkında yeni bir açıklama geldi. Elon Musk'ın açıklamasına göre yapay zeka ürünlerinin 5 yıl içersinde insanları geçebileceğini söyledi. Musk’a göre yapay zeka, türümüzün sonunu getirmeyecek olsa da dünyanın daha garip bir yer olmasını sağlayacak.

Yapay zekanın şuan için tehdit olmaycağını belirten Musk, şuan için yapay zekanın gücünü azımsayan "zeki insanların" yanılabileceğini belirtti. Yapay zeka şirketi OpenAI’nin kurucuları arasında yer alan Elon Musk, SpaceX uzay roketlerinde ve Tesla araçlarında yapay zekanın nimetlerini aktif olarak kullanıyor.