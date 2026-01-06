Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"

ABD’nin 3 Ocak’ta gerçekleştirdiği askeri operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu ülke dışına çıkarmasının ardından, teknoloji dünyasının dev ismi Elon Musk’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, Starlink uydu internet hizmetinin Venezuela genelinde bir ay boyunca ücretsiz olacağını ilan etti.

"VENEZUELA HAK ETTİĞİ REFAHA KAVUŞABİLİR"

Operasyon sonrası Nicolas Maduro için "acımasız bir tiran" ifadesini kullanan Musk, yaptığı paylaşımda "Venezuela artık hak ettiği refaha kavuşabilir" dedi. Operasyonu "dünya için bir zafer" olarak tanımlayan ünlü milyarder, bu durumun dünyadaki tüm diktatörlere verilmiş açık bir mesaj olduğunu savundu.

TRUMP İLE BUZLAR ERİDİ Mİ?

Elon Musk’ın mesajındaki en dikkat çekici detaylardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tebrikleri oldu. Aralarının açık olduğu bilinen Trump’ı operasyon nedeniyle kutlayan Musk, ikili arasındaki ilişkilerin seyri açısından da yeni bir tartışma başlattı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

Karakas’ta 3 Ocak gece yarısı duyulan patlama ve uçak sesleriyle başlayan süreçte, Trump yönetimi Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı ise Maduro’ya karşı uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı gibi ağır suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamış durumda.