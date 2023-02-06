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Gündem Elon Musk'tan Türkiye'ye çağrı! Türkiye'ye Starlink uydusu teklifi
Gündem

Elon Musk'tan Türkiye'ye çağrı! Türkiye'ye Starlink uydusu teklifi

Türkiye 7,4'lük depremin şokunu yaşıyor. Yaşanan büyük depremin ardından en büyüğü 6,6 şiddetinde artçılar yaşandı. Depremin ardından telefon hatlarıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Elon Musk'ın depremlerin ardından Türkiye'ye Starlink internet uydusunu gönderebileceği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 07:15:00 -
Elon Musk'tan Türkiye'ye çağrı! Türkiye'ye Starlink uydusu teklifi

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin’in, Twitter'da Elon Musk'a çağrıda bulundu. Adin, "Adin’in “Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?” paylaşım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşıma Musk'tan cevap geldi. Musk paylaşımında "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

Starlink Uydusu nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesidir.

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