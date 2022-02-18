Elon Musk'tan skandal! Israrla devam kararı aldılar

Tesla patronu Elon Musk tarafından beynimizi bilgisayarlara bağlayan bir cihaz geliştirmek için kurulan firma Neuralink, hayvanlara eziyet iddialarını yalanladı.

Elon Musk hayvanlara eziyet iddiaları hakkında konuştu

Geçen hafta ABD Tarım Bakanlığı’na yapılan bir şikâyette, teknolojiyi test etmek için kullanılan makak maymunlarına zalimce muamele edildiği iddia edildi.

Bir blogda Neuralink, hayvanlarla “mümkün olan en insancıl ve etik şekilde” çalıştığını söyledi.

Firma, bu yıl içinde cihaz üzerinde insan denemelerine başlamayı umuyor. Musk'ın projeyi haelen sürdürme isteği skandal olarak yorumlandı.

Son eleştirilere yanıt olarak yayınlanan blogda Neuralink, hayvan refahına olan bağlılığını vurgulamaktadır:

“Temel görevimiz, yalnızca insan rahatlığı için tipik bir bina stratejisi yerine hayvanların ihtiyaçlarına öncelik veren bir hayvan bakım programı tasarlamaktır.”

“Her hayvanın kullanımı kapsamlı bir şekilde planlandı ve bilimsel keşifleri hayvanların etik kullanımıyla dengelemek için düşünüldü” dedi.

Şikâyet, geçen hafta UC Davis’e karşı Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi tarafından “23 maymun üzerinde yürütülen istilacı ve ölümcül beyin deneyleri” ile ilgili olarak sunulmuştu.

İddiaya göre: “Hayvanların çoğunun beyinlerine elektrot yerleştirmek için kafataslarının bir kısmı çıkarıldı.” Ayrıca deneyde kullanılan makak maymunlarının tek başına kafeste tutulduğunu, “yüz travması” geçirdiğini ve implant bölgesinde lokal nöbetler ve enfeksiyonlar geçirdiği iddia edilmişti.

Bazıları ise deneylerde kullanılmadan önce ötenazi yapıldığını iddia ediyor.

Komite, bilgileri geçen yıl kamuya açık bir kayıt davası açtıktan sonra yayınlanan 600 sayfalık belgeden elde ettiğini söyledi.

Şimdi maymunların videolarını ve fotoğraflarını yayınlamaya zorlamak için ikinci bir yasal işlem başlatıldı.