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Dünya Elon Musk'tan skandal hamle! Müslümanları ayağa kaldırdı
Dünya

Elon Musk'tan skandal hamle! Müslümanları ayağa kaldırdı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı Sincan'da “Tesla Showroomu" açacağını duyurdu. Bu durum birçok ülkede tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 13:51:00 -
Elon Musk'tan skandal hamle! Müslümanları ayağa kaldırdı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla tartışma oluşturan bir karara imza attı...

 

Başta Türkiye, ABD ve AB ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın tepki gösterdiği Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik şiddet ve baskı devam ederken, elektrikli otomobil markası Tesla’dan şaşkına çeviren bir adım geldi.

Çin yönetiminin Sincan’daki Uygur Türklerine yönelik şiddeti ve asimile çabası devam ederken Tesla, bu bölgede “Tesla Showroomu” açılacağını duyurdu. Tesla’nın bu kararı 31 Aralık’ta Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da duyurduğu da ortaya çıktı.

Çince yapılan paylaşımda, “Sincan’daki ilk Tesla mağazasında satış, satış sonrası destek ve benzeri hizmetler verilecektir. Burada Tesla sahiplerine batı Çin’deki seyahatlerine yardımcı olunacaktır” denildi.

Urumçi’de açılan mağaza Çin’in en batısındaki ilk Tesla mağazası olarak da kayıtlara geçerken ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Tesla’nın bölgede şarj istasyonu kurduğunu da hatırlattı.

ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 23 Aralık’ta zorla işçi çalıştıran şirketlere uyguladığı yaptırım kararı ve 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik boykot kararı sonrasında Tesla’nın adımı gündem oldu. Tesla konuyla ilgili ABD medyasına bir açıklama yapmadı.

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